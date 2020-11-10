Кызыл, , 08:20 — REGNUM Власти Тувы выделили на обеспечение больных COVID-19 бесплатными лекарствами 12 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства по итогам аппаратного совещания.

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В связи с этим глава региона Шолбан Кара-оол потребовал от министерства здравоохранения республики чёткого порядка в обеспечении бесплатными лекарствами.

«Список получателей должен формироваться врачебной комиссией. Право на бесплатное обеспечение препаратами имеют лица с хроническими заболеваниями, многодетные семьи и неработающие пенсионеры», — отметили в правительстве.

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