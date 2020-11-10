Оренбург, , 08:15 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер дал поручение главам районов поделиться машинами из автопарка чиновников с медиками. Информация об этом опубликована на странице Паслера в Instagram.

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»На прошлой неделе передали еще часть автомобилей автобазы аппарата для работы врачей. С таким же поручением обратился к главам территорий», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале месяца Денис Паслер распорядился, чтобы 30 машин из автопарка регионального правительства передали медикам для использования в ежедневной работе на время борьбы с пандемией. Первые автомобили из автобазы аппарата губернатора и правительства Оренбуржья 5 ноября отправились для работы в медучреждения областного центра.

На время борьбы с коронавирусной инфекцией водители будут ежедневно выезжать с участковыми терапевтами по вызовам на дом, поступающим от оренбуржцев. В ближайшее время транспорт для медиков выделят мэрии Оренбурга, Орска и администрации других муниципальных образований региона.

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