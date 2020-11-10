Новосибирск, , 08:12 — REGNUM В Новосибирской области 162 учителя школ и воспитателя детсадов заразились коронавирусом. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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По данным министра, коронавирусом заразились также 106 детей, пишет «Сиб.фм».

Как сообщало ИА REGNUM, в школы Новосибирской области со второй четверти на очное обучение выйдут около 60% школьников. Дистанционно учиться продолжат около 40% детей. В настоящее время в регионе осенние каникулы продлили до 15 ноября.

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