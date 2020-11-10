Москва, , 08:11 — REGNUM Передача коронавируса посетителям кафе через еду практически невозможна. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, 10 ноября сообщает РИА Новости.

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По его словам, специалисты изучили 220 тыс. различных проб. Коронавирус был обнаружен в 321 случае (0,15%). «При этом в продуктах питания его не выявлено», — сказала Лебедев.

Он добавил, что основной риск заражения возникает в общественных местах при несоблюдении мер профилактики. Эксперт отметил важность соблюдения требований Роспотребнадзора.

Напомним, 7 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в транспорте, так как там сложно соблюдать социальную дистанцию.

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