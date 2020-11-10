Магадан, Магаданская область, 10 ноября 2020, 08:15 — REGNUM В Магаданской области за сутки лабораторно подтверждено 45 положительных тестов на коронавирус, на два меньше, чем накануне, умер один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Всего проведено с начала пандемии 95 825 тестов.
На 10 ноября на Колыме выявлено 4930 носителей коронавируса, выздоровели 3585 пациентов, скончались — 44.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии с мэром Магадана, жительница пожаловалась, что не может пять дней дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача.