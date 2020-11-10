Москва, , 08:11 — REGNUM Четвертой волны коронавирусной инфекции не будет. Такое мнение 10 ноября высказал ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Московского государственного медико-стоматологический университета (МГМСУ), кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

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"В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать», — заявил он в интервью радио Sputnik, добавив, что это будет не первый коронавирус в жизни жителей России, и с течением времени они к нему приспособятся и будут переносить легче.

Кроме того, он указал, что, вероятнее всего, SARS-CoV-2 начнет проявлять сезонность и будет возвращаться, однако, по мнению ученого, на следующий год российская медицина встретит вирус подготовленной к его приходу.

«Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса», — также отметил Гультяев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омске в 27 городских спортивных школах из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановлен тренировочный процесс.