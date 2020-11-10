Самара, , 08:09 — REGNUM Санаторий «Сергиевские минеральные воды» начал принимать на долечивание пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на коронавирус в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в нем было создано 175 мест. Это учреждение работает по модели санатория «Можайский», в котором развернуто 120 мест.

Отмечается, что всего в санаториях Самарской области планируется создать 759 мест.

По словам главы региона Дмитрия Азаров, необходимо проработать вопрос о привлечении других подобных учреждений к этой работе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области согласно данным на 9 ноября было всего выявлено 17 647 случаев заражения коронавирусом, при этом 15 543 человек справились с ним.

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