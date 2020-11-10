Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время эпидемии жертвами COVID-19 в республике стали 253 человека.

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Тем временем общее число подтверждённых случаев заражения достигло 13 897. За сутки выявлено 230 новых носителей.

«Из 230 новых случаев COVID-19: 166 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заболевшими COVID-19», — отметили в штабе.

В стационарах продолжают лечиться 2238 пациентов, из них 51 тяжёлый больной подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 8889 человек.

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