Нефтеюганск, Югра, , 07:59 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО), где жители на протяжении пяти лет ждут рабочую станцию обезжелезивания воды, шесть тысяч человек подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить город чистой водой из-под крана. Пока что вместо холодной прозрачной воды они из-под крана получают бурую жижу, сообщают авторы петиции.

Текст обращения жителей Нефтеюганска распространён в социальных сетях. Отмечается, что несмотря на огромные финансовые вложения в решение проблемы некачественной воды — более 1,5 млрд рублей из регионального бюджета — горожанам приходится питьевую воду покупать в магазинах. При этом они платят за ржавую воду из-под крана, непригодную даже для хозяйственных нужд, и тарифы на водоснабжение только повышаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, качеством воды в Нефтеюганске заинтересовалась Генпрокуратуры России. При этом надзорное ведомство отметило незаконность повышения тарифа на водоотведение в этом городе с 1 июля 2020 года в более чем в полтора раза. Общественники Нефтеюганска, которые не первый год борются за чистую воду из-под крана, отмечают, что старт прокурорской проверки был официально заявлен, а её итоги замалчиваются.

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