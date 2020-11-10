Владивосток, , 08:10 — REGNUM В Приморье парк автомобилей скорой помощи пополнился ещё 60 спецмашинами. 10 ноября губернатор Олег Кожемяко вручил водителя ключи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Читайте также: Во Владивостоке три автобуса доставляют пациентов в инфекционные центры

Кожемяко, вручая ключи от новых «скорых», отметил значимость приобретения машин в период борьбы с инфекционными заболеваниями.

«Новые машины очень необходимы сейчас, когда врачам приходиться сдерживать рост заболеваемости COVID-19, острыми респираторными инфекциями. Они станут хорошим подспорьем в этой работе», — сказал губернатор.

В больницы Приморья поступят 11 новых автомобилей скорой помощи на базе УАЗа и Форда и 49 новых санитарных машин ГАЗ «Соболь». Машины обеспечены специальным оборудованием — в каждой есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, ингалятор. Также во всех машинах предусмотрены системы видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, что позволяет обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов.

Четыре «скорые» получит и Владивосток. Остальные оправят в районы Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 10 ноября вышли на линию три круглосуточных автобуса для перевозки пациентов амбулаторно-инфекционных центров.