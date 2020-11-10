Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбурге после благоустройства парка на проспекте Парковый на входной группе указали название зоны отдыха неверно и с ошибкой. На это указала возмущенная общественность. На входной группе парк им. В.И.Ленина заявлен как парк «Железнодорожников».

Последовала реакция мэрии. Чиновники заявили: «На входной группе парка, расположенном на пр. Парковом, больше известного оренбуржцам как парк Железнодорожников, будет указано его официальное название — парк им. В.И. Ленина».

В горадминистрации отметили, что в контракте указано верное название. Исполнитель допустил неточность и в ближайшее время ее исправит.

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