Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 ноября, за прошедшие сутки выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 193 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 43, Юрга — 23, Таштагольский МР — 20, Кемерово — 17, Анжеро-Судженск — 15, Междуреченск — 12, Белово — десять, Киселевск — десять, Ленинск-Кузнецкий — десять, Прокопьевск — восемь, Яйский МО — шесть, Осинники — шесть, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Полысаево — два, Ижморский МО — два, Новокузнецкий МР — один, Березовский — один, Калтан — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 265 пациентов выздоровели, семеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 16 805 случаев заражения коронавирусом, 13 193 человека выздоровели, 269 пациентов скончались.