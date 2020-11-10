Петропавловск-Камчатский, , 07:31 — REGNUM Из бюджета Камчатки будет выделено более шести млн рублей на поддержку обсерватора, который развернут на базе ОО «Жемчужина Камчатки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Обсерватор в санатории был оборудован за счёт средств краевого бюджета в период начала пандемии. С июля он осуществлял платную деятельность — в нём размещали сотрудников различных предприятий за счёт работодателя.

«В первую очередь, это были работники рыбодобывающих, горнопромышленных предприятий, которых руководители компаний на платной основе размещали в обсерваторе. На сегодняшний день ситуация несколько изменилась — в основном в «Жемчужине Камчатки» занимают койко-места люди, которые не относятся к коммерческим структурам. Не все заболевшие, размещающиеся в санатории, могут себе позволить оплатить подобные услуги, а затраты нужно возмещать», — пояснил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ежедневно фиксируется стабильный прирост носителей коронавируса. За последние сутки в крае выявили 59 случаев заражения SARS-CoV-2, а днём ранее — 60.