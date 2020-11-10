Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области указом губернатора до 23 ноября продлен коронавирусный режим. Для пожилых людей продолжает действовать режим самоизоляции, но он не распространяется на руководителей, сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организации.

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Для кафе, баров, ресторанов устанавливается новый режим работы по обслуживанию посетителей — с 8:00 до 23:00 по местному времени ( 06:00—21:00 мск). Это правило не действует в отношении предприятий общепита, обслуживающих навынос и в режиме доставки без посещения, а также ведомственного общепита.

Кроме того, оренбуржцам рекомендуют отказаться от посещения объектов религиозного назначения.

Школьникам продлили период дистанционного обучения (за исключением учеников 11-х классов). Вместе с тем при проведении массовых мероприятий разрешено увеличение заполняемости зрительских трибун с 10 до 50%. При этом должно соблюдаться требованием безопасной дистанции, а зрители должны использовать средства индивидуальной защиты.

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