Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило в США отметку в 10,1 млн. Об этом 10 ноября сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии.

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По данным университета на 05:50 мск 10 ноября, число заразившихся коронавирусом в США составляет 10 107 568 человек.

Всего в США с начала пандемии умерли 238 202 пациента с диагнозом COVID-19.

С учётом этих данных на США приходится около 20% всех случаев заражения коронавирусом в мире. На втором месте по числу заражений находится Индия (8 553 657 случаев заражения, 126 611 умерших), на третьем — Бразилия (5 675 032, 162 628).

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США демократ Джо Байден вновь обратился к американским гражданам с призывом носить защитные маски для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

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