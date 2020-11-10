Челябинск, , 06:31 — REGNUM В Челябинске восстановлено остекление дома на проспекте Ленина, 82а, пострадавшего при взрыве кислорода возле стационара ГКБ №2. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Александр Астахов.

Соответствующие работы выполнены в квартирах и в подъезде. Всего восстановлено 55 оконных блоков. В данный момент ремонтируется четыре квартиры, которые наиболее пострадали при взрыве. Идут ремонтные работы и на фасаде, и в подъезде.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на кислородной станции произошёл утром 31 октября. Пострадавших и погибших в результате ЧП не было, но здания стационара и находящейся поблизости девятиэтажки оказались повреждены.