Биробиджан, , 06:24 — REGNUM В Еврейской автономной области введены новые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Они касаются учреждений общественного питания и организаций, деятельность которых связана с совместным пребыванием людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Кафе, барам и ресторанам запретили работать в период времени с 23:00 до шести утра.

Организации, где пребывает одновременно большое количество людей, обязаны проводить дезинфекцию помещений, оборудования, инвентаря. Все сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В регионе также действует полный бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий.

Для лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

Власти региона призывают жителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последнюю неделю скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего с момента начала пандемии от COVID-19 умерли 40 жителей региона.