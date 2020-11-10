Владивосток, , 06:12 — REGNUM В Приморье за сутки выдано 208 положительных тестов на коронавирус, это на три меньше, чем днём ранее, выздоровели 109 пациентов, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Специалисты отмечают, что с минувшего четверга заболеваемость коронавирусом не растёт — эпидобстановка в регионе сложная, но стабильная.

На 10 ноября с начала пандемии в крае выявлено и лабораторно подтверждено 17 435 случаев заражения SARS-CoV-2, излечились 13 259 пациентов, умерли 177 приморцев.

Наибольший прирост новых случаев наблюдается во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Артёме, Дальнереченске, Надеждинском и Партизанском районах.

Административные комиссии выписали 94 штрафа, 68 протоколов направлены в суд. Проверили за сутки более 1900 торговых точек, гостиниц, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси.

«Меры, которые принимаются в регионе для стабилизации эпидемиологической обстановки, дают свои результаты, однако ослаблять бдительность нельзя. Масочный режим должен быть для всех обязательным — это должно стать привычкой до тех пор, пока эпидемия не пройдёт», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последнюю неделю скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего с момента начала пандемии от COVID-19 умерли 40 жителей региона.