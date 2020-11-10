Улан-Удэ, , 06:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 13 897. Об этом утром 10 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 8468 случай заражения (61% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 253 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2238 больных. На амбулаторном лечении находятся 2517 человек, наблюдаются 11 152 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 8889 (+146) человек.

В реанимации остаются 105 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 51 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 84,7% — из 2642 перепрофилированных коек заняты 2238.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации в Бурятии вновь обратились к местным жителям, перенёсших коронавирус, с просьбой стать донорами плазмы крови.

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