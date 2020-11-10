Южно-Сахалинск, , 05:44 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 106 случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 111, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Читайте также: В Приамурье число выявленных заражённых коронавирусом превысило восемь тыс

За весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 8859 жителей области. Полностью излечились 5814 человек. Ещё 3041 пациент проходят лечение. За последние сутки выписаны четыре человека.

На Сахалине с момента начала пандемии зарегистрировано четыре смертельных случая от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 165 жителей. За весь период пандемии выявили 8039 случаев инфицирования SARS-CoV-2.