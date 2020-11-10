Южно-Сахалинск, 10 ноября 2020, 05:44 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 106 случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 111, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.
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За весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 8859 жителей области. Полностью излечились 5814 человек. Ещё 3041 пациент проходят лечение. За последние сутки выписаны четыре человека.
На Сахалине с момента начала пандемии зарегистрировано четыре смертельных случая от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 165 жителей. За весь период пандемии выявили 8039 случаев инфицирования SARS-CoV-2.