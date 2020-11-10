Кемерово, , 05:42 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 10 ноября, прогнозируется усиление ветра. Сотрудники регионального управления МЧС попросили жителей региона соблюдать меры предосторожности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При сильном ветре, по возможности, переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна, в том числе и на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, вблизи строящихся зданий, опор линий электропередач. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — отметили в ведомстве.

Так, по данным Кемеровского гидрометцентра, на территории Кузбасса ожидается ветер 8−13 м/с, местами порывы до 22 м/с.