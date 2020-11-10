Пекин, , 05:30 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки выявлено два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, оба заболевших являются местными жителями провинции Фуцзянь на востоке Китая, которые прибыли в Пекин из Швейцарии 8 ноября. У них уже 9 ноября был подтверждён диагноз COVID-19.

Пациенты были переведены в Пекинский госпиталь «Дитань» для лечения. Все находившиеся с ними в тесном контакте и летевшие с ними на одном рейсе, а также ехавшие в одном шаттле из аэропорта, были помещены на карантин.

Ни одного нового локального случая заболевания, бессимптомного случая инфицирования или подозрения на COVID-19 в Пекине зафиксировано не было за прошедшие сутки.