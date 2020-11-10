Пекин, , 05:26 — REGNUM На материковой части Китая выявлен 21 новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в стране достигло 3624 с начала эпидемии. К таким случаям причисляются те, что выявлены у прибывших в Китай заболевшими из-за рубежа вне зависимости от гражданства.

Из общего числа новых «импортных» случаев, шесть пришлось на Гуандун, четыре — на Шанхай, пот три — на Фуцзянь и Сычуань, два — на Пекин, по одному на Тяньцзинь, Чжэцзян и Шэньси.

Среди всех «импортных» пациентов, 3258 было выписано из больниц страны по выздоровлении с начала эпидемии. Еще 366 человек остаются в больницах. Смертей среди этой группы пациентов в Китае не зафиксировано.