Лондон, , 05:24 — REGNUM Эксперты Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Великобритании опубликовали статью с результатами исследования, в которой заявили, что люди в возрасте от 18 до 29 лет стали всё реже соблюдать карантинные меры из-за «отсутствия доверия к правительству». Об этом 10 ноября сообщил портал Screen Rant.

В связи с этим специалисты предложили предоставлять молодёжи, которую просят оставаться дома, «хорошую финансовую и другую поддержку», в частности, бесплатный доступ к потоковым сервисам и видеоиграм.

Они отметили, что молодых людей больше интересуют непосредственный опыт и вознаграждения, чем долгосрочные последствия. Это одна из шести рекомендаций, которые содержаться в статье, посвящённой теме повышению уровня сознательности молодёжи по отношению к поведению, способствующему профилактике распространения коронавируса.

Напомним, 31 октября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении четырёхнедельного карантина. С этого момента в стране должны быть закрыты рестораны, бары, развлекательные учреждения и магазины, за исключением тех, в которых продают товары первой необходимости. Жителям Британии разрешили выходить из дома только в том случае, если им нужно пойти на работу, посетить образовательные учреждения, больницы или сходить в магазин.

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