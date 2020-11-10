Пекин, , 05:21 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 20 человек, переболевших COVID-19, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 426 пациентов по всей стране по-прежнему продолжают получать лечение от опасной инфекции в госпиталях. Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Всего 81 207 пациентов было выписано из госпиталей по выздоровлении на текущий момент за все время эпидемии в стране.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 267 человек, из них 4634 человека скончались от опасной инфекции.