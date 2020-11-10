Гонконг, Китай, , 05:00 — REGNUM К побережью Вьетнама движутся два новых циклона, сформировавшихся в Тихом океане. Об этом 10 ноября сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

В настоящее время эпицентр тропического шторма «Этау» — который является уже 21-м в этом сезоне — находится в Южно-Китайском море в 440 километрах на северо-востоке от Хошимина. По прогнозу метеорологов, он будет смещаться к южному побережью Вьетнама со скоростью 15 километров в час.

Одновременно к востоку от Филиппин сформировался 22-й в этом году в Азии

22-й тропический шторм «Вамко» в настоящее время находится в 840 километрах восточнее Манилы (Филиппины). Предполагается, что к 12 ноября он усилится до тайфуна и обрушится на филиппинский остров Лусон, после чего также начнёт перемещаться к берегам Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, новый, уже двадцатый по счёту в этом сезоне, тропический шторм «Атсани» надвигается на Филиппины.

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