Сеул, , 04:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 100 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что среди новых случаев 71 связан с распространением инфекции внутри страны. Остальные инфицированные прибыли в Южную Корею из-за рубежа. Центр добавляет, что пока ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 27 653. Также за минувшие сутки в республике скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Южной Корее с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 485 человек.