Ульяновск, , 03:43 — REGNUM В Ульяновской области не снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативным данным (на вечер 9 ноября), в Ульяновской области за последние сутки выявлено 214 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 22 908 случаев заражения коронавирусом.

По информации управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области всего проведено почти 391,2 тыс. лабораторных исследований, обследованы 367,4 тыс. жителей. Под наблюдением находится 7 851 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, доля выздоровевших в регионе составила 79,4% (от общего числа носителей), умерли 279 пациентов с COVID-19.

Напомним, в регионе развёрнуто 2033 койки для лечения пациентов с коронавирусом, показатель свободного коечного фонда составляет 50,5% от общего числа.

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