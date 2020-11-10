Анадырь, , 03:44 — REGNUM Из федерального бюджета Чукотке в этом году выделено 158,4 млн рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов жителям закрывающихся посёлков округа в связи с выездом из районов Крайнего Севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На Чукотке таких семей 88 — все они до конца 2020 года смогут получить жилищные субсидии. На данный момент семьи проживают в городских округах Певек и Эгвекинот, Анадырском и Билибинском районах.

Напомним, в 1990-е годы решением правительства РФ 16 посёлков на Чукотке были признаны закрывающимися и подлежащими расселению. Фактически эти посёлки уже закрыты, но у жителей остались регистрация и право на получение жилья. Главное условие для получения права на государственный жилищный сертификат — отсутствие жилья в регионах, не относящихся к районам Крайнего Севера.

Выдадут жилищные сертификаты до 20 декабря. Их получатели смогут приобрести жильё в любом регионе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, для выезжающих из ликвидированных населённых пунктов в районах Крайнего Севера правительство РФ выделило четырём регионам почти 500 млн рублей на жилищные сертификаты.