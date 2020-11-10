Бербанк, США, , 03:41 — REGNUM Студия Insomniac Games объявила, что после релиза Spider-Man Remastered на PlayStation 5 она выпустит патч, который позволит конвертировать сохранения версии игры для PS4 в сохранения для ремастера (старая игра с улучшенно графикой и новыми функциями). Об этом 10 ноября компания сообщила на своей официальной Twitter-странице.

Разработчики написали, что они услышали геймеров, которые выразили возмущение по поводу проблемы переноса сохранений. Insomniac Games добавила, что соответствующий патч добавит в оригинальную игру три новых костюма из ремастера. Релиз обновления состоится в День благодарения, 26 ноября 2020 года.

Напомним, ранее разработчики сообщили, что ремастер Marvel's Spider-Man для PlayStation 5 не будет поддерживать сохранения версии игры для PS4. При этом Insomniac Games дала понять, что сохранения версий новой игры Spider-Man: Miles Morales для PS4 и PS5 будут полностью совместимы, что вызвало волну негодования в среде геймеров.

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