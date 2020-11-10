Красноярск, , 03:39 — REGNUM В Красноярском крае вновь было выявлено самое большое с весны число случаев заражения коронавирусом за сутки — 329. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Всего с начала эпидемии в крае было зарегистрировано 29 256 носителей SARS-CoV-2. Суточный темп прироста — 1,1%.

В Красноярском крае за сутки умерли девять пациентов с диагнозом COVID-19. За весь период в регионе скончался 741 пациент с коронавирусом.

Выздоровели за сутки 262 человека. Общее число выздоровевших — 21 792 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский медицинский университет направил в помощь медучреждениям Красноярского края более 800 обучающихся — студентов и ординаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае в помощь медикам направлены более 800 учащихся КрасГМУ