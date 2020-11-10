Монтрёй, Франция, , 03:15 — REGNUM Голосовые реплики актрисы и журналистки Хелен Льюис вырезали из озвучки игры Watch Dogs: Legion. Об этом 10 ноября сообщил портал Game Rant.

Льюис, также работающая в качестве штатного автора литературного журнала The Atlantic, сделала в своих статьях и публикациях заявления, которые некоторые пользователи сети назвали «трансфобными». Люди, не согласные с журналисткой, атаковали компанию Ubisoft, в результате чего разработчик решил удалить её реплики из Watch Dogs: Legion. Компания заявила, что она наймёт нового актёра, который полностью переозвучит все подкасты Льюис.

Напомним, релиз Watch Dogs: Legion на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 29 октября 2020 года. Хелен Льюис озвучила одного из второстепенных персонажей в игре, голос которого звучит в двух подкастах.