Красноярск, 10 ноября 2020, 03:10 — REGNUM Во вторник, 10 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 07:00 на Театральной площади было +3 °C.
Ночью с 10 на 11 ноября ожидается около 0 °C. Временами небольшие осадки.
Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.
В среду, 11 ноября, в Красноярске до +2 °C днём и около 0 °C ночью. Без осадков.
В четверг, 12 ноября, в Красноярске ожидается до +4 °C днём. Ночью — до —2 °C.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра западной четверти 15−18 м/с, на дорогах гололедица.