Красноярск, , 03:10 — REGNUM Во вторник, 10 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:00 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 10 на 11 ноября ожидается около 0 °C. Временами небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В среду, 11 ноября, в Красноярске до +2 °C днём и около 0 °C ночью. Без осадков.

В четверг, 12 ноября, в Красноярске ожидается до +4 °C днём. Ночью — до —2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра западной четверти 15−18 м/с, на дорогах гололедица.