Тайбэй, , 02:39 — REGNUM На Тайване было зафиксировано 19 новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю, что является наивысшим показателем недельного прироста с апреля, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

По данным местного агентства мониторинга за эпидемией, по мере того как пандемия набирает обороты во всем мире, Тайвань находится под растущим давлением систему здравоохранения, сообщил представитель агентства Ло И-чунь во время пресс-конференции.

Ло связал высокий недельный прирост заболевших с тем, что много заболевших пребывают из Европы, Северной Америки и некоторых частей Азии. На прошедшей неделе огромное количество студентов и работников из-за пределов Тайваня завершили карантин и сдали повторные тесты на коронавирус.

Новые случаи были зафиксированы во время карантина, а также в тяжело пострадавших от эпидемии жилых сообщества, отметил Ло, добавив, что власти продолжат принимать все необходимые меры сдерживания, направленные на туристов, дабы не допустить повторной вспышки.

Четыре человека, которые прибыли из Индонезии и Филиппин показали положительный результат тестирования на коронавирус 8 ноября, в связи с чем общее число заболевших на тот момент составило 577 человек на Тайване.

Из общего числа заболевших на Тайване, 524 выздоровели, еще 46 остаются госпитализированными.