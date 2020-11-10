Пекин, , 02:25 — REGNUM Пекин запустит оценку профессиональных званий в сфере искусственного интеллекта в начале 2021 года в интересах растущих потребностей города в сфере искусственного интеллекта, сообщает агентство Синьхуа.

Профессиональные звания специалистов в сфере искусственного интеллекта по направлению инженерных технологий будут состоять из четырех уровней, сообщили в муниципальном бюро трудовых ресурсов и социальной защиты.

Все участники, классифицированные как инженеры и техники, вовлеченные в исследования и разработки технологий и алгоритмов искусственного интеллекта, а также систем разработки и приложения технологий, будут поделены на категории исследования искусственного интеллекта и применения искусственного интеллекта.

Оценка будет проводиться ежегодно на основе их репрезентативных работ, включая патенты на изобретения, технические и исследовательские отчеты, профессиональные статьи и монографии, говорится в сообщении бюро.

К концу 2019 года масштабы индустрии искусственного интеллекта в Китае достигли 51 млрд юаней (около $7,7 млрд), а число предприятий ИИ превысило 2600.