Пекин, , 02:16 — REGNUM Китай практически завершил строительство системы информационной службы для борьбы с бедностью через интернет и телемедицины, сообщает агентство Синьхуа.

Система уже сейчас покрывает все госпитали уездного уровня в бедных уездах страны, сообщил заместитель главы Киберпространственной администрации Китая Ян Сяовэй. По его словам, Китай наращивает усилия по развитию сферы интернет-услуг с 2016 года, в том числе наращивая зону покрытия сети и развивая электронную коммерцию.

Доступность оптического волокна в бедных деревнях страны достигла 98% с менее чем 70%, а проекты развития электронной коммерции действуют в 832 бедных уездах. В сельских районах Китая наблюдается рост розничных онлайн-продаж: в 2019 году было совершено покупок на 1,7 трлн юаней ($256,8 млрд) против 180 млрд юаней в 2014 году.

Кроме того, в 27 ключевых уездах страны, которые были выведены из нищеты благодаря усилиям на национальном уровне, был начат Национальный пилотный проект «Цифровая деревня», направленный на изучение новых моделей цифрового развития сельских районов, сообщили на пресс-конференции.