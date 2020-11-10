Шэньян, Китай, , 02:09 — REGNUM Команда китайских медиков покинула Шэньян, столицу провинции Ляонин на северо-востоке Китая по направлению в Гамбию с трехмесячной миссией, целью которой является борьба с COVID-19, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Команда состоит из девяти медиков со всей провинции, которые специализируются на интенсивной терапии, инфекционных заболеваниях и респираторной медицине. В то же самое время, еще 10 медицинских экспертов покинули Шэньян по направлению в Гамбию в тот же день с годовой миссией.

Эксперты, специализирующиеся на гинекологии, общей хирургии, ортопедии, анестезии, педиатрии и других сферах предложат свою помощь в улучшении системы здравоохранения этой западноафриканской страны.

С мая 2017 года Ляонин начал отправлять команды медицинских медиков в Гамбию для оказания помощи. В настоящее время провинция направила четыре группы, состоящие из 42 медиков в эту страну.