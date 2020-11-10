Белград, , 01:39 — REGNUM Президент Республики Сербии Александр Вучич и премьер-министр Сербии Анна Брнабич 9 ноября провели переговоры с президентом Национального совета Федеральной ассамблеи Швейцарии Изабель Море и выразили готовность активизировать все виды сотрудничества между двумя странами, особенно в области экономики. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Как отмечается в заявлении, президент Вучич поблагодарил Швейцарию за её финансовую и гуманитарную помощь Сербии, и особенно за помощь во внедрении дуального образования. По словам Вучича, такой вид образования Сербия планируют внедрить по образцу швейцарской системы.

Вучич подчеркнул, что дуальное образование — это будущее и ключевой элемент прогресса Сербии.

Напомним, что дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Одной из первых стран, внедривших данную систему образования, стала Швейцария.