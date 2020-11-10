Киев, , 00:50 — REGNUM Положительный результат на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 показал тест, сданный министром обороны Украины Андреем Тараном, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на информацию ведомства.

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Глава министерства ушел на карантин и работает из своего дома в дистанционном режиме. Состояние Тарана врачи оценили как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусом.

При этом глава государства его подчиненный продолжают работу в удаленном режиме.

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