Бейрут, , 00:36 — REGNUM Режим всеобщей изоляции собираются повторно ввести на территории Ливана с 14 по 30 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекции нового типа. Такое решение будет рассматривать Высший совет обороны государства, передает телеканал LBCI.

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С соответствующей рекомендацией выступил ливанский межведомственный штаб по борьбе с пандемией.

Ранее и. о. главы минздрава Ливана Хамад Хасан призвал руководство ужесточить меры противодействия коронавируса в связи с исчерпанием свободного ресурса мест в реанимационных отделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в 115 населенных пунктах Ливана ужесточили карантин. В стране ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 и запретили массовые собрания, а также закрыли бары и ночные клубы.

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