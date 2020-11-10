Багдад, , 00:35 — REGNUM В Ираке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 500 тысяч, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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В частности, за 9 ноября в республике выявили еще 3 184 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии в Ираке выявили 501 733 зараженных коронавирусом нового типа.

Также за минувшие сутки в республике скончались еще 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Ираке достигло 11 380. При этом в иракском минздраве отмечают, что риск распространения коронавирусной инфекции в стране по-прежнему остается высоким.