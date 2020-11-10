Тирана, , 00:32 — REGNUM В понедельник, 9 ноября, в результате обследования 1967 образцов в Албании выявили ещё 525 случаев заражения коронавирусом. Это новый «рекорд» для этой маленькой страны. 111 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 24 731 случай заражения коронавирусом. 12 203 человека уже излечились от COVID-19.

571 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 11 957 человек. На стационарном лечении находятся 360 пациентов, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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