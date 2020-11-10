Скопье, , 00:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 9 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 515 носителей коронавируса. Еще 1194 человека выздоровели. За сутки скончались 20 пациентов в COVID-19. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 40 275 случаев заражения. 1156 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 14 490 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. Всего на больничном лечении находятся около 900 пациентов. 24 229 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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