Красногорск, , 22:29 — REGNUM Ряд учреждений Подмосковья переходят на режим работы по записи в целях профилактики коронавируса. Соответствующее решение было принято министерством социального развития Московской области.

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Отмечается, что очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществляться исключительно по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений переводят на дистанционный режим обучения.

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