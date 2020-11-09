Красногорск, , 22:11 — REGNUM Обучение в заведениях высшего и среднего профессионального образования будет переведено в дистанционный формат. Соответствующая мера прописана в постановлении губернатора Московской области от 9 ноября 2020 года № 502-ПГ.

Студенты Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

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Новое правило вступит в силу 16 ноября и будет действовать до 29 ноября.

Кроме того, с 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

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