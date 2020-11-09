Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило в США отметку в 10 млн, сообщает 9 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным университета, число заразившихся коронавирусом в США составляет 10 018 278 человек.

Из этого числа летальным исходом завершились 237 742 случаев заражения.

С учетом этих данных, на США приходится порядка 20% всех случаев заражения коронавирусом в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ во всем мире выявлено более 50,7 млн случаев заражения коронавирусом. С 11 марта 2020 года вспышка коронавируса объявлена пандемией.

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