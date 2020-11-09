Красногорск, , 22:03 — REGNUM Волонтерам предоставляется право бесплатного проезда в Подмосковье. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 9 ноября 2020 года № 502-ПГ.

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Это правило начнёт действовать в регионе с 11 ноября, отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области для перевозки бригад медицинских работников начнут использовать транспорт учреждений социального обслуживания.

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