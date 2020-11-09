Красногорск, , 21:52 — REGNUM Блокировка социальных карт граждан из групп риска в Подмосковье будет действовать с 11 по 29 ноября. Соответствующая мера предусмотрена постановлением губернатора Московской области от 9 ноября 2020 года № 502-ПГ.

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Ограничения будут действовать для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области до 29 ноября продлили домашний режим для пенсионеров и граждан с хроническими болезнями.

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