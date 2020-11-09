Красногорск, 9 ноября 2020, 21:43 — REGNUM Для подмосковных пенсионеров продлили режим самоизоляции. Соответствующая мера предусмотрена постановлением губернатора Московской области от 9 ноября 2020 года № 502-ПГ.
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Документ размещён на официальном портале регионального правительства.
Согласно документу, обязанность лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома продлевается до 29 ноября.
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