Красногорск, , 21:43 — REGNUM Для подмосковных пенсионеров продлили режим самоизоляции. Соответствующая мера предусмотрена постановлением губернатора Московской области от 9 ноября 2020 года № 502-ПГ.

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Документ размещён на официальном портале регионального правительства.

Согласно документу, обязанность лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома продлевается до 29 ноября.

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