Саранск, , 21:39 — REGNUM В Мордовии расширили перечень мест, где жители республики обязаны находиться в защитных масках для лица. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

Медицинские маски Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

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Так, теперь жители и гости региона обязаны находиться в масках на территории остановок общественного транспорта, на парковках и в лифтах.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим на территории республики действует с 19 апреля. Однако ранее граждане были обязаны защищать масками органы дыхания в общественном транспорте и при посещении торговых точек. Причём обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны были владельцы торговых организаций.

С 28 октября масочный режим действует на территории всей России.

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